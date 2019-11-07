شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى: نسألكم الدعاء للغالى ابن الغالى هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب النجم تامر حسنى من جمهوره الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الشاب هيثم احمد زكي الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكتب تامر حسنى قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء والفاتحة للغالى ابن الغالى هيثم احمد زكي ، ربنا يرحمه هو و كل موتانا".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.