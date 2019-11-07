شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم احمد زكي يحتل مؤشر البحث على جوجل بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد رحيل الفنان الشاب هيثم احمد زكي ، اليوم، فى فيلته بمدينة الشيخ زايد، وصدمة الوسط الفنى ومحبيه بالخبر المحزن، تصدر هيثم احمد زكي تريند جوجل ومحركات البحث واحتل اسم هيثم احمد زكي بعد إعلان وفاته.

ويقام بعد غد السبت عزاء الفنان الشاب الراحل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب، حيث وافته المنية بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية فى منزله بالشيخ زايد، ويشيع جثمان الراحل اليوم الخميس عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، وهو نفس المسجد الذى شيع منه والده الفنان احمد زكي .

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.