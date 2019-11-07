شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هيثم احمد زكي فى جنازة والده بمسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو نادر من جنازة الراحل أحمد زكي، يظهر فيها الراحل هيثم احمد زكي وهو يتلقى العزاء فى والده وقت الجنازة، وهي الجنازة الحاشدة التي حرص علي حضورها العديد من كبار النجوم.

ومن المقرر تشييع جنازة هيثم احمد زكي، بعد قليل، وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.