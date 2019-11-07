فن ومشاهير

شاهد هيثم احمد زكي فى جنازة والده بمسجد مصطفى محمود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هيثم احمد زكي فى جنازة والده بمسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو نادر من جنازة الراحل أحمد زكي، يظهر فيها الراحل هيثم احمد زكي وهو يتلقى العزاء فى والده وقت الجنازة، وهي الجنازة الحاشدة التي حرص علي حضورها العديد من كبار النجوم.

ومن المقرر تشييع جنازة هيثم احمد زكي، بعد قليل، وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد هيثم احمد زكي فى جنازة والده بمسجد مصطفى محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا