مالا تعرفه عن هيثم زكي.. هذا هو اسمه الحقيقي

خيم الحزن علي الكثيرين من نجوم الوسط الفني ومحبي الفنان الشاب هيثم احمد زكي بعد سماع خبر وقاته داخل شقته باحد المنتجعات السكنية بمدينة السادس من اكتوبر.

حيث كان يعاني من آلام شديدة بالمعدة وذهب الي احد الصيدليات المجاورة له واخذ اخد الادوية وشعر بتحسن بسيط وعاد لمنزله لكي يستريح وذلك طبقا لشهادة احد حراس المنتجع الذي يسكن به.

وسنقدم من خلال هذا التقرير ١٠ معلومات عن الفنان هيثم احمد زكي تلص مشواره الفني..

١- اسمه الحقيقي هيثم احمد زكي عبدالرحمن

٢-من مواليد شهر ابريل عام ١٩٨٤

٣- والدته النجمة هالة فؤاد التي رحلت عن عمر ٣٥ عاما ايضا

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٤- بدأ مشواره الفني عام ٢٠٠٥ عندما استكمل تصوير فيلم حليم مع والده النجم الراحل احمد زكي

٥- قدم بعدها فيلم البلياتشو وحقق نجاحا كبير واطلق عليه بعد ذلك لقب البلياتشو

٦-غاب عن العمل الفني لمدة ٣ سنوات وعام عام ٢٠١٠وشارك في بطولة مسلسل الجماعة لوحيد حامد

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٧- شارك بعدها في عدد من البطولات الدرامية منها دوران شبرا الذي حصل بعده علي جائزة افضل ممثل شاب

٨- من ابرز ادواره شخصية عاكف الجبلاوي التي قدمها في مسلسل كلبش مع الفنان امير كرارة وكان اخر اعماله الدراميه مسلسل علامة استفهام مع محمد رجب

٩- اخر اعماله السينمائية فيلم الكنز٢ الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائية والدي حقق من خلاله نجاحا كبيرا ايضا

١٠- كان دائما يشعر بالوحدة حتي انه تحدث عن الموت من قبل واكد انه خائف ان يموت وحيدا

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