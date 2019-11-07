النجوم ينعون هيثم أحمد زكي ويوجهون له رسائل حزينة

صدمة أقرب إلى الشعور بالذنب، هيمنت على رسائل نجوم الفن لنعي فقيدهم الشاب هيثم أحمد زكي، بعدما أجمعوا على أن الراحل توفى بسبب الوحدة وشعوره المفرط بقسوة عالم الفن بعد رحيل والديه أحمد زكي ومن قبله هالة فؤاد، وجده المخرج أحمد فؤاد، وتوقفت الرسائل الحزينة في أغلبها عند انتهاء معاناة اليتيم بعد العودة إلى والديه في دار الحق.

شريهان ودعت هيثم ابن صديق العمر أحمد زكي وغردت عبر تويتر قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". صدق الله العظيم.

تابعت قائلة: في الفردوس الأعلى إن شاء الله يا حبيبي، ويا إبن حبيبتي وحبيبي "إنا لله وإنا إليه راجعون".

إسعاد يونس ودعت هيثم ووالده أحمد زكي قائلة: إبن الغالي راح يقابله، وداعا هيثم أحمد ذكي، أوجعت قلوبنا، نرجو قراءة الفاتحة.

كندة علوش شعرت بالصدمة عند تلقيها خبر الوفاة وعلقت قائلة: خبر مؤلم قاسي وصادم .. (إنا لله وإنا إليه راجعون) هيثم أحمد ذكي اللطيف الطيب الحساس في ذمة الله. لروحه الرحمة ولأهله وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

محمد محمود عبد العزيز كتب رسالة طويلة لروح صديق الطفولة هيثم أحمد زكي وصفه فيها بحزن وشجن غير مسبوق وقال عبر حسابه بموقع إنستقرام: غلبان ومحترم وحياته صعبه من طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير ب(أخويا) وعمري ما ناديته غير ب(أخويا)، لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات وياما اتكلمنا على ابويا وعلى ابوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه... اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله...

تابع قائلا: اخر مره واحنا بنتكلم من ١٥ يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك وابويا؟ ولما نقابلهم هانقولهم ايه وهايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم... السلام امانه لحد ما اجيلكوا يا أخويا... الله يرحمك يا هيثم يا أخويا... (اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا وللأستاذ احمد زكى ولهيثم احمد زكى)

هنا شيحا جسدت دور شقيقة هيثم أحمد زكي في مسلسل "السبع وصايا" ونعته بروح الأخت قائلة: لا حول ولا قوة الا بالله .. أنا لله وإنا اليه راجعون .. مش مصدقة وقلبي واجعني .. هيثم ذكي الحنين الطيب أبو ضحكه صافيه زي الأطفال .. ارتحت ورحت للي خلقك .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30).

الفنان أحمد زاهر نعى الفقيد بكلمات مؤثرة قائلا: انا لله وانا اليه راجعون انتقل الي رحمه الله المغفور له بإذن الله الفنان هيثم احمد زكي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ربنا يرحمك يا هيثم ويغفرلك يا حبيبي أرجو قراءه الفاتحة والدعاء للمغفور له بإذن الله (لا حول ولا قوه الا بالله مفيش حاجه مستاهله الإنسان بيروح في ثانيه) والله انا مش مصدق بس متعزش على اللي خلقك ربنا يرحمك.

عمرو سعد نعاه بقوله: حبيبي هيثم احمد ذكي .، من النهاردة ما فيش يُتم تاني .، نام وارتاح في حضن أغلي الناس ... أمك وأبوك .، حزن وصدمة وإحساس بالألم لكني لا املك غير الدعاء ليك من قلبي وبكل صدق بالرحمة والمغفرة ولقاء الأحبة في سلام .، والله هو الرحمن الرحيم.

الفنان الشاب حسني شتا كتب عبر حسابه بموقع إنستقرام: الواحد فعلا مش مصدق وفاه الفنان الشاب هيثم احمد ذكي، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وخفف عنة وثبتة عند السؤال.عاش يتيم الاب والام ومات وحيد ويتيم الناس ..راح للي احن عليه من اَي مخلوق ..ادعوله بالرحمة ..وأدعو لينا كلنا ان قلوبنا تكون حنينه على بعض وبلاش القسوة اللي بقيت منتشرة في كل سلوكياتنا في الحياه يارب ارحمنا برحمتك.

الفنانة درة زروق نعت الفنان الراحل تحت تأثير الصدمة قائلة: الفنان هيثم أحمد زكي في ذمة الله ..لا أكاد أصدق رحيلك المبكّر.. وجع قلب..الله يرحمك يا صديقي يا طيب القلب ويجعل مثواك الجنة..وتكون في مكان أرحم و أحسن ..ويرحم والدك العظيم أحمد زكي ووالدتك الجميلة هالة فؤاد.

الفنان إدوارد ودع هيثم قائلا: الله يرحمك يا هيثم كنت مبسوط اني اشتغلت معاك السنه اللي فاتت الدنيا مالهاش امان ربنا يصبر اهلك ادعولو.

الكاتب والممثل عباس أبو الحسن نعى صديقه بقوله: لا حول ولا قوة الا بالله . انتقل الي جوار ربه الفنان والصديق والأخ الأصغر هيثم أحمد ذكي . يارب يا هيثم تجد السكينة في العالم الآخر . اللهم لا إعتراض . ربنا يرحمه . إقروله الفاتحة من فضلكم.

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وليد فواز عبر عن حزنه لوفاة صديق عمره قائلا: صدمة بجد لفقدانك يا صاحبيـ لا إله إلا الله وحق جلال الله إرتحت يا هيثم ، منكرش إن قلبي موجوع قوي لفراقك بس رحت لمكان أفضل يابن الغالي، رحمة الله عليك ويتجاوز عن كل سيئاتك ويدخلك الجنة، مع السلامة يا زكاوة.

رنا سماحة عبرت عن وجع القلب بعد الرحيل المفاجيء لهيثم وقالت: لا حول ولا قوة الا بالله وجع قلب يا رب انا لله وانا إليه راجعون، اشبعوا من بعض يا جماعه العمر لحظه والله برجاء الدعاء وقراءة الفاتحه.

السيناريست أيمن بهجت قمر عبر عن تعاطفه الدائم للفقيد رغم عدم وجود صداقة مباشرة وقال: انا ماكنتش اعرفه شخصيا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه وحاسس ان حظه قليل في الدنيا وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده حتى في الفن كان بيوجعني اوي احساسه لما بيشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو لا وكنت حاسس انه اتظلم ونجوميته اتأخرت .. نقول ايه ما يغلاش على اللي خلقه .. الفاتحه #هيثم_احمد_زكي.

ناهد السباعي كشفت عن نبوءة هيثم بالوفاة مبكرا ووحيدا وقالت عبر حسابها بموقع الفيس بوك: ان لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا....

حنان ترك خرجت من عزلتها لوداع ابن استاذها وغردت عبر تويتر قائلة: إنا لله وإنا اليه راجعون ...الله يرحمك ويرحم والديك ...اللهم اسكنه ووالديه الفردوس الاعلي ...رحمات الله عليكم ....

ندى عادل قدمت مرثية حزينة للفقيد بقولها: لا إله إلا الله إنا لله و إنا إليه راجعون وجعت قلوبنا الله يرحمك الدنيا ملهش أمان ..ادعوله بالرحمة.....ادعوله كتير معندوش أب ولا أم ولا اخ يدعوله... دايما كنت بشوفك كنت بتصعب عليا .. مع اننا مكناش اصحاب ... بس عشان عارفة ومجربة احساس اللي من غير أب ولا أم بيكون حاله ازاى ..وجعت قلبي.. الله يرحمك #هيثم_احمد_زكي الفاتحة على روحه هو وماما وبابا وابوه وأمه وكل امواتنا ...

حلا شيحا نعت هيثم قائلة: لا حول و لا قوة الا بالله انا لله و انا اليه راجعون خبر صادم فعلاً مش مصدقة ؟!!!كان إنسان جميل و طيب البقاء لله ربنا يرحمه و يغفرله .

نجلاء بدر ودعت الفقيد بقولها: عاش وحيد و مات وحيد لا أحد يعرف طريق الموت ولكن الموت يعرف طريقة إلينا هيثم احمد ذكي صاحب القلب الطيب و الضحكة الحلوه و العيون الحزينه لا إله إلا الله ربنا يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء و الفاتحة.

وشارك في النعي ببرقيات عزاء وطلب الدعاء له بالرحمة والمغفرة مي عز الدين ودنيا سمير غانم وسمية الخشاب وفيفي عبده وأحمد فهمي وشقيقه كريم فهمي ومها أحمد وماجد المصري، وأحمد فلوكس وصلاح عبد الله وإنجي وجدان وعبير صبري وهايدي كرم وندى بسيوني ودنيا عبد العزيز ودارين حداد ومحمد عبد الرحمن وراندا البحيري ومنة فضالي وإيمي سالم ونرمين ماهر، والمخرج طارق العريان والمنتج أحمد السبكي، والسيناريست تامر حبيب والشاعر أمير طعيمة وأشار كريم السبكي إلى أن الفقيد قام بأداء فريضة الحج هذا العام.