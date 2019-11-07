هكذا نعى نجوم الفن هيثم زكي.. ماذا قال عنه أقرب أصدقاءه محمد امام؟

نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بكلمات مبكية ومؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث كتب الفنان صلاح عبد الله الفنان صلاح عبدالله على "تويتر": "أسألكم الفاتحة والدعاء لـ هيثم زكي وأمه وأبيه بأن يجمعهم القادر بعفوه ورحمته في نعيم جنته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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ونعاه الفنان خالد النبوي بقوله "الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك يا حبيبي يا طيب يا ابن الطيبين.. اقرأوا الفاتحة لهيثم أحمد زكي".اما صديقه المقرب الفنان الشاب محمد إمام فقد نشر هذه الكلمات ناعيا هيثم زكي عبر فيس بوك :"إنا لله وإنا إليه راجعون هيثم زكي في ذمة الله أسألكم الدعاء بالرحمة والثبات عند السؤال".

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من جانبه كتب أحمد السقا عبر فيس بوك البقاء لله ربنا يرحمك ياهيثم، ويسامحك ويغفر لك، كنت أجدع وأطيب الناس.. ادعوله بالرحمه.أما الفنان ماجد المصري فقد نعاه بهذه الكلمات رحمه الله عليك ..وفاه الفنان هيثم احمد زكي.. برجاء قراءه الفاتحة والدعاء.