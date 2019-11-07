ناهد السباعي: هيثم زكي كان خايف يموت لوحده ومحدش يحس بيه

نعت الفنانة الشابة ناهد السباعي الفنان الراحل هيثم زكي بكلمات ابكت محبيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام حيث كتبت قائلة :" إن لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا...لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق.

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يذكر أن هيثم زكي وفى صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عام وقال أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريحات صحفية، إن النيابة أكدت أن الوفاة طبيعة ولا وجود لأي شبهة جنائية.