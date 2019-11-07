فنانة شابة تكشف مفاجأت جديدة عن وفاة هيثم احمد زكي

أكدت الفنانة الشابة أميرة هاني والتي كانت تربطها علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل هيثم احمد زكي أن صديقها كان يشعر بآلام شديدة بالمعدة قبل وفاته بيوم مما سبب له حالة من الأرهاق والقئ.
وتوجه بعد أن شعر بتعب شديد إلي أحد الصيدليات المجاورة لمسكنه وقام بشراء بعض أدوية المعدة وشعر بعدها بتحسن بسيط وقرر أن يلتزم فراشة ليرتاح لعدة ساعات، وبعد فترة ليست بالكثير تلقي العديد من المكالمات الهاتفية من خالته ومن خطيبته ولكنه لم يقم بالرد عليهم ودخلوا في حالة قلق شديدة وبعدها قرروا إبلاغ قسم الشرطة .
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توجهت قوة من الشرطة ومعها سيارة إسعاف وقاموا بكسر باب شقته التي يعيش بها بمفرده ووجدوه قد فارق الحياة وتم نقل الجثمان للمستشفي لمعرفة سبب الوفاة، وأفاد التقرير المبدئي أن السبب في وفاة هيثم أحمد زكي هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وأنه حتي الان لم يستقر علي تشريح جثته لمعرفة الأسباب بالتفاصيل أم لا .
ومن ناحيته أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ما تردد خلال الساعات الماضية وأكد أنه لا يوجد أي معلومة حتي الآن من الممكن أن يعلن عنها بخصوص وفاة هيثم أحمد زكي وان النيابة تباشر التحقيقات وتقوم المستشفي بتحضير تقريرها الطبي .
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