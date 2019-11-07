حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية عقب انتشار خبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وتسأل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن عن سبب وفاته خاصة انه لم يتعرض لأي وعكة صحية خلال الفترات الماضية وكانت حالته الصحية جيدة .
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وكشفت أحد المصادر الأمنية في تصريحات صحفية أن قسم الشرطة التابع لمنطقة سكنه قد تلقوا بلاغا من خالة هيثم أحمد زكي وخطيبته باختفائه لعدة ساعات طويلة، وتوجهت قوة من الشرطة لمسكنة بمنتجع بيفرلي هيلزز بمدينة الشيخ زايد وتبين أن هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا بمفرده داخل شقته بعد ان أكد أحد أفراد الأمن المسئولين عن تأمين المنتجع السكني بأنه شاهد هيثم أحمد زكي يخرج من منزله منذ عدة ساعات وأخبره أنه يعاني من آلام شديدة بالمعدة وذهب إلي أحد الصيدليات المتواجدة بالمكان، وقام بشراء عدد من الأدوية وبعدها عاد لمنزله، و منذ هذه الفترة ولم يقم بالرد علي هاتفه المحمول تماما .
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وعندما ذهبت قوة الشرطة وأستئذنت النيابة العامة في كسر باب الشقة عثر علي هيثم أحمد زكي ملقي داخل حمام شقته وقد فارق الحياة، وحتي الآن وتباشر النيابة التحقيقات ولم يتم تحديد قرار بتشريح الجثة أم لا .
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة هيثم احمد زكي.. عثر عليه في حمام منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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