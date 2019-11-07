كابوريا 2 .. حلم هيثم احمد زكي الذي لم يستطع تحقيقه

صدمة كبير عاشها الكثيرين من نجوم الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تاكدوا من وفاة الفنان هيثم احمد زكي داخل شقته بأحد التجمعات السكنية الجديدة بمدينة السادس من اكتوبر .

وكان يحلم هيثم أحمد زكي بتقديم جزء جديد من فيلم كابوريا الذي قدمه والده الفنان الراحل احمد زكي عام ١٩٩٠ وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم رغدة وحسين الامام وسحر رامي ومحمد لطفي وحقق وقتها نجاحا كبيرا وأشاد به الكثيرين من نقاد الفن والجمهور.

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فقد أعلن هيثم احمد زكي في العديد من لقاءته الفنية وحواراته الصحفية أن أحد أهم أحلامه الفنية هو تقديم جزء جديد من كابوريا وكان يسعي طوال الوقت الماضي لتنفيذ هذا المشروع وعقد العديد من جلسات العمل مع المخرج كريم اسماعيل للاتفاق علي كافة ملامح الجزء الثاني وكان من المفترض ان يتلقي تدريبات الملاكمة مع الفنان محمد لطفي الذي شارك في بطولة الجزء الاول، وأن العمل كان سيحمل قصة جديدة ومحتلفة عن الجزء الأول تماما.

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وكشف هيثم في تصريحات صحفية قبل وفاته أن ما شجعه علي تقديم جزء جديد من فيلم كابوريا هو الفنان سليفستر ستالون الذي قدم جزءا جديد من فيلمه الشهير هوكي وحقق من خلاله نجاحا كبيرا للغاية.

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يشار إلي أحد آخر أعمال الفنان هيثم أحمد زكي كان مسلسل علامة استفهام مع الفنان محمد رجب والذي قدم من خلاله شخصية طبيب نفسي وعرض خلال الموسم الرمضاني الماضي وأشاد بدورة الكثيرين من نجوم الفن والنقاد الفنين.