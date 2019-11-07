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وفاة الفنان هيثم احمد زكي عن عمر يناهز 35 عام

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mai.ali 0 تبليغ

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توفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 عام وقال أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريحات صحفية صباح اليوم، إن النيابة أكدت أن الوفاة طبيعة ولا وجود لأي شبهة جنائية.

 

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وكانت خطيبته قد حررت بلاغًا بقسم زايد أول، بشأن عدم استجابته لعدة مكالمات هاتفية منها، عقب شعوره بآلام في المعدة، وذهابه الى المستشفي لعمل بعض الفحوصات الطبية، وعلى الفور توجهت قوة من قسم قسم زايد أول إلى محل سكن الفنان الراحل وتم اقتحام المنزل ليتكشتف الشرطة جثة الفنان الشاب ملقاه بالحمام .

 

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"ولد هيثم في 4 أبريل 1984، وهو الابن الوحيد للفنان أحمد زكي، والفنانة الراحلة هالة فؤاد، توقف هيثم عن العمل الفني لمدة 3 سنوات بعد بطولته لفيلم حليم والبلياتشو، ثم عاد في مسلسل الجماعة عام 2010".

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