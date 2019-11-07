اسما شريف منير تنشر مقولات الشيخ الشعراوي على إنستقرام... شاهدوا رد فعل الجمهور

أسما شريف منير تستعين بمقولات الشعراوي

يبدو أن المذيعة أسما شريف منير مقدمة برنامج «أنا وأبي» قد أدركت الخطأ الذي ارتكبته خلال الأيام الماضية عندما قامت بوصف الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، وقامت بالاستعانة بعدد كبير من المقولات التي قالها في أحاديثه ولقاءاته الإعلامية.

وعلقت أسما شريف منير على المقولات التي نشرتها وقالت «العفو عند المقدرة» وذكرت الآية القرآنية «وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ»، في رسالة منها لمتابعيها الذين شنوا هجوماً عنيفاً عليها طوال الأيام الماضية بعد أن أخطأت في حق إمام الدعاة.

اقرئي ايضا : بالفيديو: انتقادات كبيرة لعمرو دياب بسبب أغنية «أول يوم في البعد»

أسما شريف منير لم أقصد الإساءة للشعراوي

وكانت أسما شريف منير خرجت خلال الأيام في إحدى المداخلات الهاتفية وأكدت أنها لم تقصد أن تخطئ في حق الشيخ محمد متولي الشعرواي وأنها لم ولن تستطيع التطاول على هذه القامة الدينية الكبيرة وأنها قررت إغلاق حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الشتائم التي تلقتها من منتقدي خطئها في الشيخ الشعراوي.

Advertisements

يشار إلى أن عدداً كبيراً من نجوم الفن قد وقفوا بجانب أسما شريف منير في أزمتها الأخيرة وأعلنوا دعمهم لها وأكدوا أنها أخطأت في حق الشيخ الشعراوي ولكنها اعتذرت بعد ذلك ويجب على الجميع قبول اعتذارها، لأن الشيخ الشعراوي لو كان على قيد الحياة لسامحها واستضافها في منزله.

اقرئي ايضا : نرمين الفقي تنشر صوراً من كواليس «نصيبي وقسمتك» وتؤكد : «كان مغمى علينا»