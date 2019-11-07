بالفيديو: انتقادات كبيرة لعمرو دياب بسبب أغنية "أول يوم في البعد"

طرح المطرب عمرو دياب أغنية «أول يوم في البعد»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعرض الهضبة للعديد من الانتقادات بسبب التوزيع الموسيقي للأغنية، التي جاءت دون المستوى، على حد تعبير البعض، خاصة أن عمرو دياب أدى الأغنية في حفلاته بطريقة أفضل من ذلك.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي.

ويستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً كبيراً من الجمهور السعودي والمصري.

يذكر أن الهضبة طرح 5 أغنيات من ألبومه الجديد، وهي: «بحبه، أنا غير، تحيرك، يوم تلات، قدام مرايتها»، إضافة إلى «متغير»، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملاً خلال الأيام المقبلة في الأسواق، وعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».



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شاهدي الأغنية :