ماذا قال طارق العريان عن اتهامه بخيانة اصالة؟

ظهر المخرج طارق العريان ضيفاً في برنامج «عرب وود»، الذي يعرض على روتانا، وأعرب عن استيائه من شائعات زواجه من الفنانة نسرين طافش، وأكد أنه طوال الوقت يتعرض لهذه الشائعات ولا تستحق الرد.

من ناحية أخرى، ما زالت شائعة انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم نفي الفنانة السورية، ورغم رد نسرين طافش، التي قيل إنها سبب الانفصال بسبب علاقتها بزوج أصالة.

اقرئي ايضا : بالفيديو: انتقادات كبيرة لعمرو دياب بسبب أغنية «أول يوم في البعد»

Advertisements

كانت الفنانة نسرين طافش ردت على ما تردد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق المطربة أصالة وهو أول رد رسمي لها بعد انتشار هذه الشائعات من خلال أحد البرامج التلفزيونية.

وكانت أصالة كشفت عن موقفها حال تعرضها للخيانة الزوجية في برنامج توأم روحي مع الإعلامي اللبناني نيشان مصرحة: «لم ولن أتهاون أو أسامح حال تعرضت للخيانة ولن أواجه حتى سأنسحب في صمت»، وسألها نيشان: «وماذا إذ كانت مجرد نزوة»، قالت: «ولو لن أغفر».

