نشرت الفنانة نرمين الفقي، صوراً عبر حسابها على إنستجرام، من حكاية «ما يطلبه المستمعون»، ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 3».
وعلقت نرمين الفقي، على الصور: «هنا آخر يومين تصوير... كان مغمى علينا».
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وتفاعل الجمهور مع صور نرمين الفقي، بعدة تعليقات منها: «بالتوفيق... متألقة دايماً يا زهرة الشاشة، أحلى مسلسل مرعب شفتو في الدراما المصرية، يعني برافو... ألف سلامة إن شاء الله عليكم أحلى ممثلين في الدنيا والله».
يُذكر أن حكاية «ما يطلبه المستمعون» بطولة كل من «نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني، وآخرين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.
كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي تنشر صوراً من كواليس "نصيبي وقسمتك" وتؤكد: "كان مغمى علينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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