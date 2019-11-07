نرمين الفقي تنشر صوراً من كواليس "نصيبي وقسمتك" وتؤكد: "كان مغمى علينا"

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صوراً عبر حسابها على إنستجرام، من حكاية «ما يطلبه المستمعون»، ضمن حكايات مسلسل «نصيبي وقسمتك 3».

وعلقت نرمين الفقي، على الصور: «هنا آخر يومين تصوير... كان مغمى علينا».

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وتفاعل الجمهور مع صور نرمين الفقي، بعدة تعليقات منها: «بالتوفيق... متألقة دايماً يا زهرة الشاشة، أحلى مسلسل مرعب شفتو في الدراما المصرية، يعني برافو... ألف سلامة إن شاء الله عليكم أحلى ممثلين في الدنيا والله».

يُذكر أن حكاية «ما يطلبه المستمعون» بطولة كل من «نرمين الفقي، وإيهاب فهمي، وميدو عادل، وكريم الحسيني، وآخرين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

