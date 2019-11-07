أنجلينا جولي تكشف عن رغبتها في الهجرة من الولايات المتحدة الأمريكية وعن معاناتها الصحية

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 02:47 مساءً - أجرت الفنانة الأمريكية ” أنجلينا جولي ” حوارا مع مجلة ” هاربر بازار ” كشفت فيه عن تفاصيل وأسرار جديدة عن حياتها .

حيث تحدثت في البداية عن طفولتها وفترة المراهقة فقالت إنها لم تكن تحطى بشعبية في المدرسة الثانوية وأن لديها جروح عاطفية من علاقات سابقة .

وأشارت أنجلينا جولي إلى رغبتها وتمنيها الهجرة من الولايات المتحدة الأمريكية مع أطفالها .. لكنها تعلم أن والدهم النجم العالمي ” براد بيت ” سيرفض هذا الأمر لأنه يريدهم في لوس أنجلوس لذلك ستنتظر حتى بلوغهم سن الرشد .

وعن وضعها الصحي وما مرت به خلال الفترة الماضية والعمليات التي أجرتها من استئصال للثدي والمبيضين قالت : ” لقد مر جسدي بالكثير على مدار العقد الماضي خاصة في السنوات الأربع الماضية .. ولدي ندوب واضحة وغير واضحة أعاني منها “.

وتناولت أنجلينا جولي خلال المقابلة موضوع طلاقها من براد بيت وكيف أثر الامر على اولادهما وعلقت على ذلك قائلة : ” لقد مروا بالكثير أنا أتعلم من قوتهم .. إن معرفة ذاتنا الحقيقية هي سؤال مهم للغاية بالنسبة لنا جميعا خاصة الطفل ” .