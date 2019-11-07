شاهد.. انهيار ناهد السباعي في جنازة هيثم احمد زكي

كتب امير فتحي في الخميس 7 نوفمبر 2019 02:47 مساءً - دخلت الفنانة المصرية ناهد السباعي في نوبة بكاء، لدى وصولها مسجد مصطفى محمود، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الشاب هيثم احمد زكى .

وتوفى الفنان هيثم احمد زكى فجر اليوم الخميس بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، بمنزله في مدينة الشيخ زايد، عن عمر يناهز 35 عاما، ومن المقرر أن يقام العزاء السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

وكانت ناهد السباعي قد نعت هيثم احمد زكي عبر حسابها على انستغرام كاتبة: “ان لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي و اخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا…لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق”.