ديانا كرازون تتألق بطلّة ذهبية في حفل زفاف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت الفنانة الأردنية ديانا كرازون في حفل زفاف احيته لصالح إحدى العائلات الخليجية، وعلى هامش الحفل، خضعت المطربة لجلة تصوير مميزة، وشاركت لقطات منها مع متابعيها.
ديانا اختارت للزفاف طلّة ذهبية شديدة الأناقة، ارتدت فيا فستان طويل براق، وتزينت بأحمر شفاة صارخ، مسدلة شعرها الأسود بشكل أظهرها في «لوك» يفوح أنوثة وجاذبية، وقد تفاعل الفانز مع الصور عبر تعليقات غازلوا فيها الفنانة الشابة، معربين عن اعجابهم بأناقة إطلالتها.
من ناحية أخرى، طرحت ديانا كرازون أغنية جديدة باللعة الكردية، بعنوان «خاكى شيرين»، كلمات وألحان هلكوت زاهير، توزيع:يلدان ئورگوزال، كما اطلقت أغنية أخرى بعنوان «هيدا الحكي» من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر الصباغ.
يُذكر أن ديانا كرازون احتفلت بعيد ميلادها الـ36 مؤخراً في حفل مفاجئ، جهز له أصدقاها وأفراد أسرتها، ونشرت الفنانة صوراً من أجواء الحفل معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة في تعليق كتبت فيه: « الله لا يحرمني منكم.. أمي اهلي اصدقائي وكل الناس يلي بتحبني بحبكم ..بدعي لحالي الله يعطيني السعاده وراحه البال وجبر الخاطر.. شكرا لكل رساله وصلتني منكم 30/10/2019».
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