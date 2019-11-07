تكريم نواز الدين صديقي في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يستعد ممثل بوليوود نواز الدين صديقي ليضيف وساما جديدًا على صدره بعد تقارير تؤكد اختياره للتكريم في حفل Asian Film Talent Award في مهرجان سنغافورة الدولي عن دوره في “العاب مقدسة” الذي عٌُرض على شبكة نيتفليكس.

بحسب تقارير صحيفة، republicworld، يطير الممثل في 23 نوفمبر 2019، لحضور فعاليات مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي في نسخته الثلاثين والذي تبدأ في 21 نوفمبر ويستمر حتى 8 ديسمبر 2019.

حصل ممثل بوليوود نواز الدين صديقي على العديد من الجوائز العالمية البارزة. كما أنه تلقى مؤخرًا جائزة المواهب السينمائية الآسيوية

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الجدير الذكر أن صديقي كان في قلب الحدث الفني مؤخرًا، حيث تم تكريم الممثل بجائزة التنين الذهبي في مهرجان كارديف السينمائي الدولي لتميزه في السينما.

تعد جائزة Lesley Ho Asian Film Talent واحدة من أكثر الجوائز تكريمًا على المنصة العالمية. إلى جانب تكريمه، سيعقد النجم أيضًا جلسة محادثة في المهرجان.

شوهد الممثل مؤخرًا في فيلم Roam Rome Mein الذي صدر في 22 أكتوبر 2019. تدور أحداث الفيلم حول رجل يدعى راج يذهب إلى روما بحثًا عن أخته المفقودة. خلال بحثه، يلتقي ببعض الشخصيات المثيرة التي تأخذه في رحلة تحقيق الذات.