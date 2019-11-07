دعوة راديكا أبتي لحضور تجريبي لفيلم «لا وقت للموت»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

استطاعت الممثلة الهندية راديكا أبتي تأسيس نفسها كممثلة ناجحة بنفس القدر عبر القطاع السينمائي المحلي الهندي بالإضافة إلى أنها أصبحت وجهًا معروفا عالميًا.

أفلام أبتي، دائما ما تنجح في شباك التذاكر، بحسب المعيار الأوحد وهو الإيرادات العالية، كما أنها حصلت على العديد من الجوائز لأدائها في مجال الترفيه التجاري والسينمائي في العامين الماضيين.

في مقابلة أجرتها مؤخرًا مع إحدى المجلات، كشفت راديكا عن تلقيها دعوة لحضور اختبار تجريبي للجزء الخامس والعشرون من سلسلة أفلام الجاسوس الشهير جيمس بوند عنوان “نو تايم تو داي” (لا وقت للموت)، وفق ما أعلن فريق إنتاج العمل.

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وقالت “تلقيت دعوات تجريبية لفيلم جيمس بوند الجديد، ​​إن حقيقة أنهم ينظرون إلى ممثلين مثلي، وليس تقييد إرسال الدعوات على نوع معين من الممثلين هي في حد ذاتها أخبار جيدة “.

أصبح راديكا وجه معروف بقوة لدى لجماهير بسبب اختياراتها الفريدة والجريئة، والتي استطاعت الحصول على الترشح لجائزة إيمي بعد أفلامها Andhadhun وPadman التي فازت بجوائز وطنية هندية.

وفي السياق، انضمت الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا فريق عمل فيلم Raat Akeli Hai إلى جانب نواز الدين صديقي، حيث أنهت الممثلة بالفعل أول تصوير لها في Lucknow.