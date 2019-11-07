رانفير سينج يُحيي حفل زفاف.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بعد طرحه تدوينة مضحكة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram على استعداده لجميع أنواع المناسبات، بدءًا من حفل الزفاف إلى أعياد الميلاد، شوهد الممثل رانفير سينج وهو يرقص ويغني في حفل زفاف في دلهي.

ظهر مقطع فيديو لرانفير وهو يرقص على أغانيه الخاصة بالإضافة إلى عروض هندية أخرى على الإنترنت، كان يرتدي بدلة غريبة باللون البرتقالي ونظارة شمسية على شكل الماس، وقد شوهد وهو يغادر إلى دلهي في وقت مبكر من اليوم ذاته.

وكان رانفير Ranveer قد شارك عبر Instagram، بوست طريف يعلن أنه مع بدء موسم الزفاف رسميًا، سيكون على أتم استعداد لاحياء الحفلات والافراح وليله الزفاف.

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فيما تلقى “البوست” على ردود فعل واسعة من الإعجاب والإشادة وعدد من الردود المضحكة ولكن الأفضل كان تعليق زوجته ديبيكا بادكون. كتبت “الاتصال بديبيكا بادوكون لحجز رانفير سينج”.

وفي سياق آخر، استمر رانفير في تصوير فيلم المخرج كبير خان (83)، كان فريق الفيلم قد غادر إلى إنجلترا في نهاية مايو من هذا العام لتصوير بعض مشاهد البداية والنهاية هناك.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية للكابتن الهندي السابق، كابيل ديف، الذي ألهم فريق الكريكيت الهندي، الذي استطاع الفوز كأس العالم للكريكيت عام 1983.