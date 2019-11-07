كيلى جينر وكلو كاردشيان يحتفلان بعيد ميلاد والدتهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تستعرض نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلى جينر، مفاتنها وجمالها من جهة ومنتجاتها العالمية من جهة أخرى عبر صفحاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وبالتحديد عبر موقع تبادل الصور إنستجرام.

النجمة العالمية نشرت صورة لها وهى على ظهر سيارتها المرسيدس بصحبة شقيقتها كلو كاردشيان ووالدتهما، وعدد من صديقتهن المقربات.

ونشرت كلو كاردشيان نفس الصورة عبر صفحتها على موقع إنستجرام بجانب كيلى جينر، حيث كانت هذه الصورة بمثابة بعض طقوس الاحتفال بعيد ميلاد والدتهما.

ونالت هذه الصورة استحسان المتابعين لنجمتى تليفزيون الواقع، خاصة وأنها تجمعهما بوالدتهما وعدد من صديقتهن الحسناوات.

Advertisements

وتعد كيلى جينر، أصغر مليارديرة فى العالم، حيث يبلغ عمرها 22 عاماً، وحققت أموالا طائلة من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التى استغلتها فى التسويق الجيد لمنتجاتها.

وعلى جانب أخر، احتفلت كيلي جينر، مؤخرا، بعيد الهالوين، حيث وجدت في هذه المناسبة فرصة لخضوعها لجلسات تصوير بإطلالات محتلفة حيت تعد هذه المرة الثالثه التي تحتفل فيها بعيد الهالوين ٢٠١٩ ولكن هذة المرة بإطلاله مقتبسه من فنانه شهيره.

نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر 22 عاما، نشرت علي حسبها الخاص علي موقع إنستجرام بعض الصور لها وهي في إطلاله مقتبسه من النجمه مارلين مونرو.

و كانت جلسه التصوير التي خضعت لها لصالح مجله “في” حيث ارتدت فستان باللون وردي وبعض المجوهرات وصبغت شعرها باللون الأشقر.