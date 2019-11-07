كاتي برايس في موقف سيء بسبب ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعرف عن النجمة والعارضة البريطانية كاتي برايس، إدمانها لعمليات التجميل، حيث وضعها ذلك في موضع جدل كبير، وخاصة فيما يتعلق بحياتها الشخصية وإعلانها أنها على مشارف الإفلاس مؤخرًا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 41 عامًا، قد شوهدت برفقة طفليها “باني” و”جيت” وكلبها “جوليوس” في أحد الشوارع، وكانت طفلتها “باني” هي من لفت الأنظار.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، رصدت العدسات سير باني البالغة من العمر 5 سنوات حافية القدمين في الشارع وعلى أرض مبتلة نتيجة هطول الأمطار، بينما اعتمدت والدتها إطلالة باهظة تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار.

كما شوهدت كاتي في نفس اليوم وهي تحمل حقائب باهظة من ماركات فاخرة، بما في ذلك جوتشي ولوي فيتون وكريستيان لوبوتان، مما أثار التساؤلات والمخاوف بشأن حالة كاتي المادية، وكيف تركت ابنتها حافية القدمين، بينما اعتمدت إطلالة باهظة.

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والجدير بالذكر أن هذا يعد الظهور الأول لكاتي، بعدما تم الكشف الشهر الماضي عن أنها تعاني من مشكلات مالية، وأنها على وشك الإفلاس التام في غضون 6 أسابيع بعد فشلها في سداد مدفوعاتها الشهرية.

ويأتي رصد العدسات لكاتي برايس برفقة طفليها الإثنين، بعدما تداولته الأخبار من استئنافها علاقتها بخطيبها كريس بويسون، وذلك بعد فترة قصيرة من خيانتها له مع عامل بناء يدعى تشارلز ديوري.

وتواجه كاتي حاليًا دعاوى قضائية من الدائنين ومصلحة الضرائب، بعدما تم الكشف أنها بددت ثروتها البالغة 58 مليون دولار، وأنها في ديسمبر الماضي قدمت للمحكمة العليا خطة لسداد ديونها تعرف باسم “الترتيب التطوعي الفردي”، وهو نظام يعد بديلًا رسميًا للأفراد الذين يرغبون في تجنب الإفلاس.

وكشفت أحدث التقارير أن ديون النجمة العالمية تقدر بـ312 ألف دولار، كما يذكر أن المحكمة عينت وصيًا لبيع أصولها، بما في ذلك منزلها في غرب ساسكس البالغ ثمنه 3 ملايين دولار، وذلك في حال لم تلتزم كاتي بخطة سداد ديونها.