شيريهان توجه رسالة شكر لضرتها إسعاد يونس.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على عكس المتوقع، توجد علاقة صداقة ومحبة قوية تجمع بين الفنانة المصرية شيريهان وضرتها الفنانة إسعاد يونس.

شيريهان وجهت رسالة شكر لضرتها إسعاد يونس والمايسترو نادر ‏عباسي بسبب عزف المقطوعة الموسيقية الخاصة بفيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي” والتي ألفها شقيق شريهان الملحن الراحل ‏عمر خورشيد، في إحدى حلقات برنامجها “صاحبة السعادة”.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “شكرًا لقناة “dmc”، شكرًا للمايسترو العالمي المحترم نادر عباسي، شكرًا لبرنامج ‏‏”صاحبة السعادة”، وشكرًا شكرًا شكرًا لوفاء صاحبة السعادة والفن والخلق والأخلاق حبيبة وصديقة أخي ‏وحبيبتي إسعاد يونس #الرصاصة_لا_تزال_في_جيبي #عمر_خورشيد”.‏

Advertisements

يُذكر أن الفنانة المصرية شيريهان تزوجت سرًا من رجل الأعمال علاء الخواجة، وعاشت لفترة زوجة سرية حرصًا على مشاعر صديقتها الفنانة إسعاد يونس، الزوجة الأولى للخواجة، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما «لؤلؤة»، وذلك قبل إصابتها بسرطان الغدد اللعابية.

إسعاد عرفت بالأمر من خلال الصحف، وثارت ثائرتها واتهمت شيريهان بأنها خاطفة رجال ولم تقدر صداقتها وأنها أدخلتها بيتها ولكنها خانت الأمانة، وخرجت إسعاد للصحف لتؤكد أنها الزوجة الوحيدة للخواجة وأن شيريهان ليست موجودة في حياته.

العلاقة تغيرت تماما بعد إصابة شيريهان بالسرطان فكانت إسعاد أول من وقف بجوارها وساندها، وبدأت علاقتهما تتحسن، وقالت إسعاد إنها ضد تعدد الزوجات وأن الأمر استثناء بينهما، وأنها تأكدت من حسن خلق وطيبة شيريهان، وأن زوجها لا يعوض.

وبعد سنوات طويلة أنجبت شيريهان من علاء الخواجة ابنتها الثانية “تالية” عام 2009، وقد نشرت من قبل مجموعة صور لها.