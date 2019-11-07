هبة نور بـ«لوك» مخيف في سهرة مرعبة مع وأصدقائها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعت الفنانة السورية هبة نور مجموعة من أصدقائها لسهرة خاصة في منزلها احتفالاً بالهالوين، وحرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء السهرة.

هبة ظهرت بـ«لوك» مخيف وماكياج صارخ، كما اختار أصدقائها إطلالات مرعبة، وكان لافتاً الزينة والديكورات المثيرة التي ملأت المكان، وهي اللقطات التي عكست أجواء السهرة الصاخبة.

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من ناحية أخرى، عادت هبة نور للشاشة مرة أخرى بعد طول غياب، زاد عن 5 سنوات، بمشاركتها في بطولة مسلسل «حرملك» الذي عُرض الجزء الأول منه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وذلك أمام سلافة معمار، صفاء سلطان، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

يُذكر أن من أهم أعمال هبة نور، كان فيلم «عندليب الدقي» أمام النجم المصري محمد هنيدي، كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات، ومن أبرزها؛ «مطلوب رجال»، «سرايا عابدين»، «صبايا»، «بقعة ضوء»، وغيرهم، وحالياً تصور هبة نور الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» الذي تشارك في بطولته أمام باسم ياخور، صفاء سلطان، فادي صبيح، أندريه سكاف، والعمل إخراج تامر إسحق.