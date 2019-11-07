دينا فؤاد: نور الشريف كان يدربني بنفسه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية دينا فؤاد، إن بعض الفنانين لهم أثرًا كبيرًا على حياتها الفنية منذ بدايتها أبرزهم الفنان الراحل نور الشريف، الذي تعاونت معه من خلال مسلسل “الدالي”.

دينا فؤاد، أضافت خلال ندوة صحفية لها: “الفنان الراحل نور الشريف هو أكثر فنان استفدت من خبراته الفنية خاصة في بداية مشواري الفني فهو مدرسة فنية ولم يبخل علي وأضاف لي الكثير، وكان يقوم بتدريبي بنفسه كما أن كل فنان عملت معه، واستفدت منه أيضًا”.

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وتابعت: “هناك شخصيات عديدة أتمنى تقديمها مثلا “شخصية صعيدية أو بائعة مناديل” فإنني أرغب في الابتعاد عن أدوار البنت الهادئة”.

يذكر أن أخر أعمال دينا فؤاد هو مسلسل “قيد عائلي”، والذي حقق نسبة متابعة عالية عند عرضه عبر شاشة dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

مسلسل “الدلي”، الذي قام ببطولته الفنان نور الشريف قدم عددًا كبيرًا من النجوم الشباب ومنهم الفنان حسن الرداد، وعمرو يوسف، وآيتن عامر، ودينا فؤاد، وغيرهم من النجوم.