جلسة تصوير رومانسية تجمع فدوى عابد وعريسها بعد عقد قرانهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية فدوى عابد، بطلة مسلسل “سابع جار” بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، يدعى “طارق مأمون”، في بداية شهر أكتوبر الماضي، وذلك في مسجد محمد علي.

فدوى شاركت جمهورها بمجموعة صور من جلسة تصوير خضعت لها مع عريسها بعد حفل عقد قرانهما وسط الأماكن الأثرية، وقد غلب على الصور طابع الرومانسية.

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وتألقت الفنانة المصرية خلال الجلسة بجمبسوت أبيض مع حزام رفيع باللون الأبيض، و تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وانتعلت حذاء باللون الأحمر.

وكانت الفنانة المصرية فدوى عابد قد حققت نجاحا كبيرا بدور “دعاء” في مسلسل “سابع جار”، والذي شارك في بطولته دلال عبدالعزيز، وشيرين، ورحمة حسن، وهاني عادل، ومجموعة من الوجوه الشابة، وهو من تأليف هبة يسري وإخراج آيتن أمين، نادين خان، هبة يسري، وتدور أحداث المسلسل حول المشكلات الاجتماعية لسكان عمارة واحدة وما يخفيه كل بيت من أسرار.

وكان توقف عرض المسلسل قد أثار العديد من الشائعات ومنها أن الوقف جاء بسبب حض المسلسل على الرذيلة والانحلال الأخلاقي، بعد ظهور قصص لأبطال العمل تدور حول علاقات غير شرعية، وحمل إحدى الفتيات دون زواج وغيرها، إلا أن أبطال العمل نفوا ذلك الأمر.