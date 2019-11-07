تأخر وصول جثمان هيثم أحمد زكي للجنازة.. وأشرف زكي: مفيش حد يستلمه من المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تأخر وصول جثمان الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي لمسجد مصطفى محمود، لإقامة صلاة الجنازة عليه قبل دفنه.

نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي كشف سبب التأخر، بقوله:”لم يتواجد أي شخص من أسرة هيثم أحمد زكي لاستلام الجثمان من المستشفى مما أدى لتأخر وصوله للمسجد للصلاة عليه”.

نقيب الممثلين أضاف: “وبالتواصل مع المحامي العام، تمكنت بصفتي نقيب المهن التمثيلية تسلمه، وسيصل خلال نصف ساعة”.

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وكان الفنان المصري هيثم أحمد زكي قد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عام، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت وفاة الفنان هيثم أحمد زكي قد سببت صدمة شديدة لجمهوره ولزملائه في الوسط الفني، والذين نعوه بكلمات مؤثرة.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

بعد فيلم حليم قام ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر و في 2018 كان أحد ابطال مسلسل كلبش 2.