سوزان نجم الدين: تعرضت للتنمر كثيرًا وأكره مواقع التواصل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن موقفها من مواقع التواصل الاجتماعي وسر قيامها بحظر 6000 شخص من على صفحاتها.
سوزان نجم الين، قالت خلال لقائها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع عبر فضائية “cbc”،إنها تكره مواقع التواصل الاجتماعي، لأن العرب استخدموها بشكل سيء للغاية.
وأضافت، أن مواقع التواصل الاجتماعي أخرجت فئة من المجتمع لم تتمن أن تراها أبدا، منهم أشخاص يكتبون تعليقات مسيئة وتخدش الحياء.
وكشفت سوزان نجم الدين، أنها تعرضت للتنمر كثيرا خاصة في الفترة الأخيرة وكان هناك حملات ضدها، ووصل الأمر إلى حظر 6000 شخص حتى لا يزعجوها بكلماتهم الجارحة.
يذكر أن سوزان نجم الدين قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ابن أصول” بطولة مع حمادة هلال، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وأحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، ووتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.
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