شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. لا شبهة جنائية في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد، بالتصريح بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بعد انتهاء خبراء الطب الشرعي من تشريح الجثة، حيث تبين أن الوفاة طبيعية.

Advertisements و بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، أظهرت نتائج معاينة فيلا الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن عدم وجود أي دلائل تشير إلى وجود شبهة جنائية، سواء بعثرة في محتويات الفيلا، أو كسر في المنافذ الخاصة بها، كما أوضحت مناظرة الجثة، عدم وجود آثار لعنف جنائي. وبين الدكتور سامي بدوي الخبير المتخصص فى الطب الشرعي أسباب حالات الوفاة نتيجة الهبوط الحاد في الدورة الدموية.

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