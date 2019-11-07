أشرف زكي يكشف سبب تأخير دفن هيثم أحمد زكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي طبيعية ولا صحة لتشريح الجثة.
وكشف زكي عن السبب الحقيقي وراء تأخر دفن هيثم أحمد زكي، وقال إن الجنازة تأخرت لعدم وجود أحد من أفراد عائلة الفنان الراحل لاستلام الجثة.
وأضاف: "اتصلت بالمحامي العام لحل المشكلة، وتسلمت جثمان الفنان الراحل بصفتي نقيب المهن التمثيلية".
كان الفنان الشاب قد وافته المنية، بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، إثر انخفاض حاد فى الدورة الدموية.
وينتمي هيثم إلى عائلة فنية كبيرة، فوالده هو الفنان الراحل أحمد زكى، ووالدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، التي توفيت عن عمر يناهز 35 عاما أيضا بمرض السرطان.
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