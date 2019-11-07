شريهان تودع هيثم أحمد زكي: مع السلامة يا ابن حبيبتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودّعت الفنانة المصرية شريهان، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن دنيانا، الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.



وقالت شريهان عبر حسابها الشخصي على تويتر: "في الفردوس الأعلى يا حبيبي، وابن حبيبتي وحبيبى، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت هناك علاقة صداقة قوية تربط بين الفنانة شريهان والراحلة هالة فؤاد والدة هيثم أحمد زكي.





Advertisements

بدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لـ3 سنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة".

وشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل "كلبش 2"، ليكون آخر أعماله في الدراما التلفزيونية، فيما يعتبر فيلم "الكنز 2" آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها.



