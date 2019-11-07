لطيفة تعد جمهورها بمفاجأة.. وما علاقة والدتها؟

نشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة لها تجمعها مع والدتها، معلنة أن الأخيرة أبدت اعجابها بالأغنية الجديدة التي ستبصر النور قريباً على طريقة الفيديو الكليب.

وشددت لطيفة ان سبب غيابها عن التواصل مع الجمهور هو انشغالها بالتحضيرات لـ البومها الجديد الذي سيكون مختلف جداً عما سبق وقدمته في مسيرتها الفنية.

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وكتبت لطيفة اثناء مشاهدة والدتها للكليب الجديد: “أول رقابة لازم يمر عليها أي حاجة جديدة أقدمها.. ولكن الحمدالله اعجبت بالأغنية والكليب جداً… رأيتم أنا كنت مشغولة في الايام الماضية بأي حاجة؟ أوعدكم بـ ألبوم جديد ومختلف جدًا عن كل ما قدمت من أغنيات في حياتي.. انتظروا الكليب الجديد قريبا #ألبوم_لطيفة_2019”.

نذكر ان لطيفة كانت قد اكدت في تصريح سابق ان الألبوم يضم اللونين الخليجي واللبناني، اضافة الى اللون الصعيدي.

واختارت لطيفة ان تغني لأول مرة بالصعيدي، وأكدت ان الأغنية جميلة واحبتها جداً وسهلة عندما غنتها.