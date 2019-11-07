خطوبة الأميرة راية بنت الحسين.. والعريس صحفي بريطاني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي نبأ خطبة الأميرة راية بنت الحسين (33 عامًا) على فارس نيد دونوفان (25 عامًا) في بيانٍ خاص جاء بهذه المناسبة.

وجاء في البيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان، التي تمت يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019. ويقدم الديوان الملكي الهاشمي خالص تهانيه لصاحبة السمو الملكي الأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنَّ صهر العائلة الملكية هو صحفيٌ بريطاني، عمل في العديد من الصحف أمثال: صحيفة "ديلي ميل" وموقع Buzzfeed ومجلة The Spectator، وصحيفة "The Times" عدا عن ظهوره في برنامج عن الأحداث الجارية في BBC.

وبحسب الصحيفة أيضًا، فإنَّ نيد هو ابن الروائية شانتال صوفيا المعروفة بـ"تيسا دال"، ورجل الأعمال باتريك دونوفان، وله شقيقان من والدته هما كلوفر ولوك؛ إذ سبق لوالدته الزواج من الممثل البريطاني جوليان هوليواي، أما جدّاه لأمه فهما الروائي البريطاني الشهير روالد دال، والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل، في حين أنَّ جده لأبيه هو أكاديمي ودبلوماسي أسترالي.

Advertisements

ووفق التقرير، فإنَّ الأميرة راية تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال حصولها على درجة الدكتوراه في الأدب الياباني قبل العصر الحديث من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فيما يقيم خطيبها نيد في دلهي/الهند، حيث يقدم تقارير عن الأخبار المحلية، وسينتقل إلى الأردن في كانون الأول/ ديسمبر وفق ما أعلن هو عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكان نيد شارك الخبر عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "يسعدني أن أشارككم جميعًا نبأً سارًا للغاية"، وأرفق معه رابط بيان الديوان الملكي الأردني.

ويذكر أنَّ الأميرة راية، مولودة في عمّان في التاسع من شباط/فبراير عام 1986، وهي الابنة الصغرى للملك الراحل حسين ملك الأردن والملكة نور، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، وحاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة في أسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني.