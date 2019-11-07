هنيدي ودلال وأشرف زكي أول حضور جنازة هيثم أحمد زكي

القاهرة - لايف ستايل وصل عدد من نجوم الفن مسجد مصطفى محمود لاستقبال جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي ولإقامة صلاة الجنازة. وجاء بين الحضور الفنان محمد هنيدي والفنانة دلال عبد العزيز والفنان طارق عبد العزيز ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ورحل هيثم صباح اليوم الخميس عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. قد يهمك أيضاً :

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