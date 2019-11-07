محمد الحلو ووعد البحري في حفل مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا دمنهور

نظمت دار الأوبرا المصرية حفلاً غنائيًا على مسرح دار أوبرا دمنهور، أحياه الفنان محمد الحلو، والفنانة السورية وعد البحرى، مساء الأربعاء، في إطار مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثامن والعشرين.

وقدم «الحلو» أغنيتين في حب مصر وهما: «عظيمة يا مصر، وحبايب مصر» بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، كما قدم أغنيات «بتلومونى ليه، وحياتك يا حبيبى، ويا حبيبى، وزيزينيا، وأهيم شوقًا».

وغنت الفنانة وعد البحرى عددًا من أغانى التراث منها: «ليالى الأنس، وأنا بعشقك، وريداك، ونسم علينا الهوى، وبين شطين وميه» كما قدمت أغنية خاصة بها بعنوان «تجربة».

وتضمنت فقرات الحفل عزفًا للفنان وليد سلامة موسيقى من غير ليه لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، كما قدم عدد من نجوم الأوبرا عددًا من الأغنيات وغنى أمير الرفاعي «يا حبيبي قولى آخرة جرحى إيه؟»، وكريم زيدان «عندك بحرية»، ومحمد الخولى «يا اللى سامعنى».

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