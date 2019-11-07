ليلى علوي تنعى هيثم أحمد زكي

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة ليلى علوي صورتين للفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وظهر هيثم في مرحلة طفولته مع والده النجم هيثم أحمد زكي ووالدته النجمة هالة فؤاد، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. هيثم أحمد زكي في ذمة الله.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار".
ورحل الفنان الشاب عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 35 عاما، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
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