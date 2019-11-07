أغان ثورية مهداة من فنانين عرب لشعب لبنان









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: لا تزال أصداء ثورة الشعب اللبناني تتردد في الدول العربية، إذ عبّر الناس عن تضامنهم مع اللبنانيين مشيدين بروحهم الجميلة والرقي في التظاهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي. لكن اللافت أن أغنيات لفنانين عرب مهداة للثورة والشعب اللبناني بدأت تجد طريقها الى ساحات الثورة في مختلف المناطق اللبنانية.



حيث أطلقت فرقة "ميامي" الكويتية أغنية خاصة إهداءً للشعب اللبناني، وذلك تعبيراً عن تضامن الشعب الكويتي مع اللبنانين بموضوع الثورة بعنوان "لبنان ست الدنيا".

وانتشر فيديو كليب الأغنية على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن اللقطات مزجت بين الأجواء اللبنانية والكويتية.

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يذكر أن أغنية "لبنان يا ست الدنيا" إهداء من تطبيق get cofe، من كلمات سامي العلي، ألحان طلال العيدان، توزيع صهيب العوضي وغناء مشعل ميامي.

وكانت فرقة غناء مصرية إسمها "تيم ميدو القناص" قامت بخطوة مميزة للتعبير عن دعمها للبنانيين، بأغنية مهرجانات عنوانها "لبنان الشعب الراقي".