سلمى حايك تشكر والدها على جيناتها اللبنانيّة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: إحتفلت الممثلة المكسيكيّة اللبنانيّة الأصل سلمى حايك بعيد ميلاد والدها الـ 82، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور إنستغرام.

وفي معايدتها المميزة كتبت كلمة "بابا" باللغة العربيّة وشكرت والدها على جذورها اللبنانيّة، قائلة: "التقطت أمس هذه الصورة مع والدي الّذي يدخل عامه الـ 82. أشكرك على الجينات اللبنانيّة بابا".

وانهالت التعليقات من ناشطين لبنانيين على منشور سلمى حايك وأعربوا عن سعادتهم بسبب وفائها للبنان.