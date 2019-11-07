شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شقيق أصالة يمسح عرقها أمام الكاميرات.. الفنانة تقبل يده: أخى سندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجأت النجمة السورية أصالة بموقف مؤثر من شقيقها ومدير أعمالها "أنس نصرى"، حيث قام بمسح جبينها من العرق أمام الكاميرات خلال تسجيلها لقاء تليفزيوني بعد حفلها فى "موسم الرياض". وردت أصالة على شقيقها بتقبيل يده، وقالت له : "يسلم إيدك يا روحى.. شايفين الاخوات شو حلوين .. تقبرنى أخى الاخ سند وحبيبي".

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