شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان هيثم احمد زكى لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر
وحرص على المشاركة فى تشييع الجنازة عدد من الفنانين، حيث حضر مبكرا محمد إمام، محمد هنيدى، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، طارق عبد العزيز، ايتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير، أشرف زكى، منى عبد الغنى.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول جثمان هيثم احمد زكى لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.