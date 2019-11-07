شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان هيثم احمد زكى لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي ، منذ قليل، إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، من أجل صلاة الجنازة، وتشييعه إلى مثواة الأخير بمقابر الأسرة فى أكتوبر وهو نفس المكان الذى دفن فيه والده الراحل أحمد زكى.

وحرص على المشاركة فى تشييع الجنازة عدد من الفنانين، حيث حضر مبكرا محمد إمام، محمد هنيدى، إلهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، طارق عبد العزيز، ايتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير، أشرف زكى، منى عبد الغنى.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.