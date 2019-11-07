شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين ينهى إجراءات خروج جثمان هيثم احمد زكي والنعش فى طريقه للمسجد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون أن إجراءات الطب الشرعى مع جثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي انتهت منذ قليل، وهو الآن برفقة الجثمان فى طريقهما لمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد قليل. كان النجم الشاب هيثم أحمد زكى قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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