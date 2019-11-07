شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار المخرج سامح عبد العزيز بعد فتحه مقبرة أحمد زكي لاستقبال جثمان هيثم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المخرج سامح عبد العزيز فى حالة انهيار وذلك بعد فتحه مقبرة النجم أحمد زكي على طريق الواحات، استعداداً لاستقبال جثمان نجله هيثم احمد زكي حيث يتجمهر عدد كبير من محبى الراحل أحمد زكى ونجله هيثم حول المقابر لاستقبال الجثمان، الذى من المقرر إقامة صلاة الجنازة عليه فور وصوله مسجد مصطفى محمود، حيث يُشرف سامح عبد العزيز على تحضيرات استقبال المقابر.

وعبر سامح عبد العزيز، من خلال ”الخليج 365”، عن سعادته بمشاعر الحب الفياضة لدى الجمهور البسيط لمحبى أحمد زكى ونجله، قائلاً "مصر بتحبهم الله يرحمهم فى الجنة إن شاء الله .. حبيبى عاش يتيم ومات وحيد".

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ولعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للفنان الراحل هيثم احمد زكى قام الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين باستلام الجثمان من المشرحة لتشييع صلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود.