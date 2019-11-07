شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز عن هيثم احمد زكي : عمره ما نادانى غير بأخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان محمد محمود عبد العزيز قصة كلمة "أخويا" التى دائما كان يرددها له الفنان الشاب هيثم احمد زكي ، وعن أحاديثهما بالساعات، وقد توفى هيثم احمد زكي فى الساعات الأولى من صباح اليوم داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، قائلا: "غلبان ومحترم وحياته صعبة منذ طفولته واستحمل كتير واتوجع كتير، عمره ما نادانى غير بأخويا وعمرى ما ناديته غير بأخويا لما كنا نتقابل او نتكلم كنا بنرغى بالساعات، وياما اتكلمنا على ابويا وعلى ابوه وكنا بنقول عمرنا ما هنكون ربعهم، انا مش عارف انا بقول ايه اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، آخر مرة وإحنا بنتكلم من 15 يوم كنا بنفكر هل لما نموت هنقابل ابوك وابويا؟ ولما نقابلهم هانقولهم ايه وهايقولولنا ايه؟ سبقتنى وروحتلهم...السلام أمانة لحد ما اجيلكوا يا اخويا... الله يرحمك يا هيثم يا اخويا".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.