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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهم 7 محطات لـ هيثم احمد زكي خلال 13 عاماً فى الفن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما إن تم الإعلان عن خبر وفاة الفنان هيثم احمد زكي حتى نزل الخبر كالصاعقة على قلوب الجميع سواء من داخل الوسط الفنى أو خارجه، حزنا على النجم الذى رحل فى سن صغير تاركاً وراءه مجموعة من الأدوار التى لن تنسى رغم قصر تلك المسيرة التى لم تزد عن 13 عاماً هى عمره الفنى بدأها مع والده فى فيلم "حليم" وانتهت مع مسلسل "علامة استفهام" العام الماضى، وفى التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز 7 محطات فنية له.
- حليم عام 2006
البداية من فيلم "حليم" الذى شارك فيه بصحبة والده، ولعب دور عبد الحليم حافظ فى شبابه.
فيلم حليم
- البلياتشو 2007
بعد ذلك قام ببطولة فيلم "البلياتشو" الذى عرض عام 2007، الذى يعتبر أولى بطولاته فى عالم السينما.
فيلم البلياتشو
- كف القمر 2011
من أبرز أدواره مشاركته فى فيلم "كف القمر" مع خالد صالح، وفاء عامر، صبرى فواز.
فيلم كف القمر
- السبع وصايا 2014
ساهم بدوره فى نجاح مسلسل "السبع وصايا" ونال ردود فعل إيجابية على دوره بالعمل.
صورة من كواليس السبع وصايا
- أستاذ ورئيس قسم 2015
هو المسلسل الوحيد الذى شارك فيه الفنان الراحل مع الزعيم عادل إمام.
استاذ ورئيس قسم
- كلبش 2018
من أبرز أدواره التى ستبقى طويلاً فى الذاكرة، حين لعب خلال المسلسل شخصية عاكف أبو العز الذى يسعى للانتقام من سليم الأنصارى فى صراع أثار أحداث الجزء الثانى.
هيثم زكي كلبش
- علامة استفهام 2019
آخر أعماله الفنية، حيث شارك فيه مع الفنان محمد رجب رمضان الماضى ونال على دوره إشادات كبيرة.
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