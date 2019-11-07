شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هيثم احمد زكي يمهد لموته فى مسلسل "كلبش 2" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيب الموت الفنان الشاب هيثم احمد زكي فجر اليوم الخميس عن عالمنا، عقب تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وجسد هيثم احمد زكي شخصية "عاكف أبو العز الجبلاوى" ضمن أحداث مسلسل "كلبش 2" بطولة الفنان أمير كرارة، حيث كان رجلاً شريراً يعمل لحساب المنظمات الدولية ضد مصر، وتمت تصفيته على يد سليم الأنصارى.

ويبدو أن هيثم احمد زكى، كان يقدم بروفات لموته، من خلال الشخصيات التى قدمها فى أعماله التى انتهت بموته فى أحداث تلك الأعمال، ومنها مسلسل "السبع وصايا" بشخصية "منصف" التى قدمها عام 2014، من إخراج خالد مرعى.

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وتوفى فجر اليوم الخميس الفنان هيثم احمد زكي داخل منزله بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم احمد زكي يوم السبت بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلتت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.