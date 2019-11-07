شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الوريث الوحيد للفنان هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انفصال هالة فؤاد عن النجم الراحل احمد زكي تزوجت من الخبير السياحى عز الدين بركات، لتنجب سنة 1990 ابنها الثانى رامى، وتتوفى بعدها فى 10 مايو سنة 1993، تاركة هيثم فى سن التاسعة ورامى فى سن ثلاث سنوات حسبما أكدت الفنانة شهيرة لـ"الخليج 365"، لافتة إلى أنه يعد الوريث الوحيد للراحل الفنان هيثم احمد زكي ، موضحة أنه طوال حياته يعيش خارج مصر مع والده على حد علمها.

وبوفاة هيثم احمد زكي يسدل الستار على عائلة الفنان أحمد زكي الذى تزوج من الفنانة هالة فؤاد سنة 1983 وأنجبا هيثم فى أبريل 1984، قبل إعلان انفصالهما بعد بضعة أشهر.

ولعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للفنان الراحل هيثم احمد زكي تسلم الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين الجثمان من المشرحة وتشيع صلاة الجنازة من مسجد مصطفى محمود.

كان النجم الشاب هيثم أحمد زكى قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.