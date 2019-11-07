شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يكشف سبب تأخر وصول جثمان هيثم احمد زكي لمسجد مصطفى محمود ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برر نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى تأخر جثمان الراحل هيثم احمد زكي أن الجثمان كان لابد أن يتسلمه أحد أقاربه، وبسبب عدم وجود أقارب له أصدر المحامى العام قرارا بقيام أشرف زكى باستلام الجثمان وهو سبب تأخر الجثمان.

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وحرص على الحضور إلى مسجد مصطفى محمود لتشيع الجثمان عدد من الفنانين وهم محمد إمام، محمد هنيدى، إلهام شاهين، هشام ماجد باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسى، زوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، طارق عبد العزيز، ايتن عامر والمخرج على بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضى أحمد شوبير.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.