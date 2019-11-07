شكرا لقرائتكم خبر عن 50 كفنا وزجاجات مياه زمزم هدايا النجوم للراحل هيثم احمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بادر العديد من كبار النجوم دون الإعلان عن أسمائهم بإهداء الأكفان للراحل هيثم احمد زكي ، حيث وصل عددهم إلي 50 كفنا، إضافة إلى إرسال عدد من النجوم زجاجات مياه زمزم لتغسيل الراحل الفنان الشاب هيثم احمد زكى .

هيثم احمد زكي كان يعيش فى عزلة ووحدة دائماً، لم يكن شخصاً اجتماعياً، وحتى على السوشيال ميديا كان بعيداً عنها وغير نشط عليها تماماً، رغم أن كل الفنانين فى جيله يعتمدون على السوشيال فى الدعاية لنفسهم والإعلان عن أعمالهم الجديدة.

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كان النجم الشاب هيثم احمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.