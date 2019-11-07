شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى ناعية هيثم احمد زكي: اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة منى زكى عن حزنها الشديد على رحيل الفنان هيثم احمد زكى، الذى توفى فى الساعات الأولى من فجر اليوم فى فيلته بالشيخ زايد.

ونشرت منى زكى صورة لـ هيثم احمد زكي على حسابها الرسمي بإنستجرام وعلقت عليها قائلة، "إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".



منى زكى

ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وذلك بعد استخراج تصاريح الدفن، عقب صلاة الظهر اليوم الخميس.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتحح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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